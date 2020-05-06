В Музее Победы рассказали о праздничной экспозиции к 9 Мая

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Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную экспозицию «Подвиг народа», посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Музее Победы рассказали о праздничной экспозиции к 9 Мая
  • © Музей Победы

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, виртуальная экспозиция включает трёхмерные художественные панорамы и декорации, максимально приближённые к военному времени.

«В День Победы мы открываем новую экспозицию «Подвиг народа», которая расположилась на втором этаже музея. Здесь представлен неоценимый вклад в Победу тружеников тыла, учёных, медиков, журналистов, а также всех советских граждан», — отметили в пресс-службе музея.

Пользователи смогут увидеть студию диктора Юрия Левитана, деревню в Смоленской области, а также воссозданную обстановку в Брестской крепости в 1941 году.

Виртуальная экскурсия будет опубликована 9 мая на странице музея в YouTube.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», власти Краснодара рассказали о мероприятиях в честь Дня Победы.

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