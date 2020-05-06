В Москве рассказали о проекте «Космос, любовь моя»

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Московский Музей космонавтики запустил проект «Космос, любовь моя», который представляет собой серию видеоинтервью с космонавтами, испытателями, учёными и конструкторами.
В Москве рассказали о проекте «Космос, любовь моя»
  • © Московский Музей космонавтики

Как сообщает сайт «Москва 24», беседы продолжительностью около 40 минут будут выходить раз в две недели. 

«Главные герои — те, кто многие годы посвятил ракетно-космической отрасли и внёс большой личный вклад в её развитие», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Выпуски будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях Музея космонавтики.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что первое интервью с лётчиком-космонавтом Александром Александровым выйдет 6 мая в 19:00.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.

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