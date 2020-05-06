Этнофестиваль «Небо и Земля» перенесли на 2021 год

Короткая ссылка
Этнофестиваль «Небо и Земля» будет перенесён на 10—14 июня 2021 года.
Этнофестиваль «Небо и Земля» перенесли на 2021 год
  • © etnofestival.com

«Мы долго надеялись на то, что сможем провести полноценный фестиваль в этом году. Но обстоятельства в нашей стране вынуждают нас принять очень трудное решение. Мы переносим этнофестиваль на 2021 год», — цитирует портал «Вслух.ру» организаторов мероприятия.

Уточняется, что фестиваль «Небо и Земля» должен был стать 13-м по счёту. Все билеты, купленные в этом году, будут действительны в следующем.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский международный кинофестиваль пройдёт в столице с 1 по 8 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить