Этнофестиваль «Небо и Земля» перенесли на 2021 год

Этнофестиваль «Небо и Земля» будет перенесён на 10—14 июня 2021 года.

«Мы долго надеялись на то, что сможем провести полноценный фестиваль в этом году. Но обстоятельства в нашей стране вынуждают нас принять очень трудное решение. Мы переносим этнофестиваль на 2021 год», — цитирует портал «Вслух.ру» организаторов мероприятия.

Уточняется, что фестиваль «Небо и Земля» должен был стать 13-м по счёту. Все билеты, купленные в этом году, будут действительны в следующем.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский международный кинофестиваль пройдёт в столице с 1 по 8 октября.