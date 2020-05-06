Мариинский театр покажет оперы Чайковского онлайн

Короткая ссылка
Мариинский театр отметит 180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского двумя онлайн-показами, которые запланированы на 6 и 7 мая.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как отметили представители театра, 6 мая в 19:00 состоится показ «Иоланты» с Анной Нетребко в заглавной партии. В опере также задействованы Сергей Алексашкин, Алексей Марков, Сергей Скороходов и Эдем Умеров.

7 мая в 19:00 театр покажет «Мазепу» с Владиславом Сулимским, а также Станиславом Трофимовым, Екатериной Семенчук, Марией Баянкиной, Сергеем Семишкуром и Григорием Карасевым.

Уточняется, что запись спектаклей будет доступна на официальном сайте театра, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте» в течение суток после публикации.

Ранее пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова в беседе с Nation News оценила перспективы онлайн-программ после снятия режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить