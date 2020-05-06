Мариинский театр покажет оперы Чайковского онлайн

Мариинский театр отметит 180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского двумя онлайн-показами, которые запланированы на 6 и 7 мая.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как отметили представители театра, 6 мая в 19:00 состоится показ «Иоланты» с Анной Нетребко в заглавной партии. В опере также задействованы Сергей Алексашкин, Алексей Марков, Сергей Скороходов и Эдем Умеров.

7 мая в 19:00 театр покажет «Мазепу» с Владиславом Сулимским, а также Станиславом Трофимовым, Екатериной Семенчук, Марией Баянкиной, Сергеем Семишкуром и Григорием Карасевым.

Уточняется, что запись спектаклей будет доступна на официальном сайте театра, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте» в течение суток после публикации.

Ранее пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова в беседе с Nation News оценила перспективы онлайн-программ после снятия режима самоизоляции.