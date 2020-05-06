Синоптики предупредили о грозе в Крыму в ближайшие дни

Начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая дала прогноз о погоде в Крыму с 6 по 12 мая.

По её словам, в ближайшие дни на полуострове ожидается нестабильная погода с локальными дождями и грозами.

«6, 7, 8 и 9 мая над Крымом будет расположен циклон, образуется кучево-дождевая облачность, прогремят грозы. Пока максимальное количество осадков зарегистрировано в Черноморском, где выпало 17 мм. Мы рассчитывали на более серьёзные дожди, но нет прогрева, а если нет прогрева, то нет и развития облачности. Поэтому пока сохраняется неустойчивый характер погоды, локальные дожди, грозы. Температурный фон невысокий: 17...20 °С, а 8 мая — 13...18 °С», — отметила Татьяна Любецкая в беседе с РИА Новости Крым.

Она добавила, что на следующей неделе ожидается потепление: 11 и 12 мая столбики термометров поднимутся до 23...28 °С, но затем снова похолодает до 17...22 °С, при этом вероятность дождей сохранится.