В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области в среду, 6 мая, объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя, ветра и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Предупреждение о дожде действует в Москве с 11:00 6 мая до 11:00 8 мая, а в Подмосковье — с ночи 6 мая до 11:00 7 мая.

Кроме того, с 9:00 6 мая до 9:00 8 мая в Москве ожидается ветреная погода, а с 11:00 6 мая до 11:00 8 мая — гроза.

В Московской области предупреждение о ветре действует с 11:00 6 мая до 11:00 08 мая, а грозы ожидаются с 9:00 6 мая до 9:00 8 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» назвал изменчивую погоду, которая наблюдается в последние дни, нормой для мая.