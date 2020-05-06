В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Москве и Московской области в среду, 6 мая, объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя, ветра и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Предупреждение о дожде действует в Москве с 11:00 6 мая до 11:00 8 мая, а в Подмосковье — с ночи 6 мая до 11:00 7 мая.

Кроме того, с 9:00 6 мая до 9:00 8 мая в Москве ожидается ветреная погода, а с 11:00 6 мая до 11:00 8 мая — гроза.

В Московской области предупреждение о ветре действует с 11:00 6 мая до 11:00 08 мая, а грозы ожидаются с 9:00 6 мая до 9:00 8 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» назвал изменчивую погоду, которая наблюдается в последние дни, нормой для мая.

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