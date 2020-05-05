Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане

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Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни. Регион будет находиться под влиянием антициклона.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

По прогнозу, 6 мая днём ожидается +21...+26 °С. Ветер может усилиться до 15—17 м/с. Вероятность осадков небольшая.

С 7 по 9 мая местами возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха составит +20...+26 °С.

10 мая прогнозируется приход западного циклона. Возможны дождь и гроза.

21 апреля Newinform сообщал, что в Новосибирске объявили штормовое предупреждение.

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