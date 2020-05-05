Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни. Регион будет находиться под влиянием антициклона.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр. По прогнозу, 6 мая днём ожидается +21...+26 °С. Ветер может усилиться до 15—17 м/с. Вероятность осадков небольшая. С 7 по 9 мая местами возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха составит +20...+26 °С. 10 мая прогнозируется приход западного циклона. Возможны дождь и гроза. 21 апреля Newinform сообщал, что в Новосибирске объявили штормовое предупреждение.