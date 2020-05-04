Спецпроекты парков Москвы будут работать в онлайн-режиме до конца мая

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Спецпроекты московских парков будут доступны в онлайн-режиме до конца мая.
Спецпроекты парков Москвы будут работать в онлайн-режиме до конца мая
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Все желающие могут заняться йогой, послушать лекции об экологии и защите окружающей среды, отвести детей на виртуальную детскую площадку или в изостудию.

«Практически все занятия организуют в режиме реального времени на одной из онлайн-видеоплатформ. За расписанием, анонсами и появлением ссылок на мероприятия можно следить на страницах Мосгорпарка в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве открылась онлайн-выставка «Что помнит Красная площадь о войне?».

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