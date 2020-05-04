Музеи Тверской области разработали виртуальные выставки

Учреждения культуры Тверской области разработали виртуальные выставки и другие онлайн-активности.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, Удомельский краеведческий музей создал онлайн-экспозицию «Песни военных лет».

Музей Калининского фронта 5 мая покажет выпуск рубрики «Военные профессии в годы Великой Отечественной войны», посвящённый спецкорам военных лет.

Все материалы публикуют на сайте Тверского государственного объединённого музея, а также на страницах учреждения в соцсетях.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве открылась онлайн-выставка «Что помнит Красная площадь о войне?».