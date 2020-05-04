Музеи Тверской области разработали виртуальные выставки

Короткая ссылка
Учреждения культуры Тверской области разработали виртуальные выставки и другие онлайн-активности.
Музеи Тверской области разработали виртуальные выставки
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, Удомельский краеведческий музей создал онлайн-экспозицию «Песни военных лет».

Музей Калининского фронта 5 мая покажет выпуск рубрики «Военные профессии в годы Великой Отечественной войны», посвящённый спецкорам военных лет.

Все материалы публикуют на сайте Тверского государственного объединённого музея, а также на страницах учреждения в соцсетях.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве открылась онлайн-выставка «Что помнит Красная площадь о войне?».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить