Скончалась вдова родного племянника Николая II

Короткая ссылка
Вдова родного племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова умерла в возрасте 93 лет.
Скончалась вдова родного племянника Николая II
  • РИА Новости

«Екатеринбургская митрополия выражает глубокое соболезнование в связи с кончиной Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вдовы Тихона Николаевича, сына великой княгини Ольги Александровны, родного племянника последнего российского государя Николая Александровича», — говорится в сообщении на сайте Екатеринбургской епархии.

Куликовская-Романова родилась в 1926 году в Югославии в семье дворянина Николая Пупынина и художницы Нины Коперницкой. Девушка закончила Мариинский Донской институт благородных девиц, который был эвакуирован в эту страну.

Во время Второй мировой войны была интернирована в Германию, где работала на фабрике. После войны переехала в Южную Америку.

Получила медицинское, коммерческое, архитектурное образование, владела семью языками.

Позднее в Канаде она работала переводчиком в госучреждениях. Там она вышла замуж за родного племянника Николая II Тихона Николаевича Романова. Вместе с супругом организовала благотворительный фонд, с 1991 года регулярно бывала в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить