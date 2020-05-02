Скончалась вдова родного племянника Николая II

Вдова родного племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова умерла в возрасте 93 лет.

«Екатеринбургская митрополия выражает глубокое соболезнование в связи с кончиной Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вдовы Тихона Николаевича, сына великой княгини Ольги Александровны, родного племянника последнего российского государя Николая Александровича», — говорится в сообщении на сайте Екатеринбургской епархии.

Куликовская-Романова родилась в 1926 году в Югославии в семье дворянина Николая Пупынина и художницы Нины Коперницкой. Девушка закончила Мариинский Донской институт благородных девиц, который был эвакуирован в эту страну.

Во время Второй мировой войны была интернирована в Германию, где работала на фабрике. После войны переехала в Южную Америку.

Получила медицинское, коммерческое, архитектурное образование, владела семью языками.

Позднее в Канаде она работала переводчиком в госучреждениях. Там она вышла замуж за родного племянника Николая II Тихона Николаевича Романова. Вместе с супругом организовала благотворительный фонд, с 1991 года регулярно бывала в России.