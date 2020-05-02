Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Пуэрто-Рико
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу в акватории Карибского моря у берегов Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- globallookpress.com
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 11 км на юго-восток от населённого пункта Тальябоа.
Очаг залегал на глубине 4,3 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,5 в районе болгарского города Пловдив.
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