Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Пуэрто-Рико

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу в акватории Карибского моря у берегов Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Геологическая служба США.

globallookpress.com

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 11 км на юго-восток от населённого пункта Тальябоа. Очаг залегал на глубине 4,3 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,5 в районе болгарского города Пловдив.