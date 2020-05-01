В ГМИИ имени Пушкина рассказали о жизни музея после режима самоизоляции

Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак рассказала о жизни музея после режима самоизоляции.

«Очевидно, что мы ещё довольно долго будем жить в режиме ограниченного приёма. По-прежнему будет регистрация онлайн, сеансы, ограниченное количество людей, расстояние между ними, маски и перчатки. Ну, а как иначе? Какое-то время нам придется жить так», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, очень важно смотреть, как поступают другие музеи. Как отметила Лошак, сейчас все готовы делиться опытом, эмоциями.

Директор музея добавила, что очень важно слышать своего зрителя.

Ранее газета «Известия» сообщала, что глава Минэкономразвития России Максим Решетников предложил включить зоопарки и музеи в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса.