В центре Москвы отреставрировали усадьбу XIX века

В Таганском районе Москвы отреставрировали усадьбу XIX века. Здание расположено на Гончарной улице и имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Перед введением в столице ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса были завершены масштабные работы по сохранению главного дома», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Реставраторы привели в порядок и фасады, и интерьеры здания, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Мосгорнаследии прокомментировали ситуацию с реставрационными работами.