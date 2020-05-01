В центре Москвы отреставрировали усадьбу XIX века
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Перед введением в столице ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса были завершены масштабные работы по сохранению главного дома», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Реставраторы привели в порядок и фасады, и интерьеры здания, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее, как сообщал kp.ru, в Мосгорнаследии прокомментировали ситуацию с реставрационными работами.