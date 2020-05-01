В центре Москвы отреставрировали усадьбу XIX века

Короткая ссылка
В Таганском районе Москвы отреставрировали усадьбу XIX века. Здание расположено на Гончарной улице и имеет статус выявленного объекта культурного наследия.
В центре Москвы отреставрировали усадьбу XIX века
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Перед введением в столице ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса были завершены масштабные работы по сохранению главного дома», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Реставраторы привели в порядок и фасады, и интерьеры здания, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Мосгорнаследии прокомментировали ситуацию с реставрационными работами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить