Синоптик рассказал, какой будет погода в Пермском крае в майские праздники

Сотрудник ГИС-Центра Пермского государственного университета Андрей Шихов рассказал, какой будет погода в регионе в майские праздники.

В беседе с URA.RU он заявил, что начало длинных выходных окажется холодным, но затем будет серьёзное потепление.

1 мая дневная температура не превысит +9 ˚С. «По северу и востоку края вероятны осадки в виде мокрого снега», — отметил Шихов.

2 мая определяющим фактором станет восточная периферия антициклона, формирующегося над европейской частью России. Ветер северный, северо-западный. Ночью ожидаются заморозки до -2 ˚С, днём потеплеет до +9 ˚С.

3 мая в Перми воздух прогреется до +10 ˚С, на западе возможно до +15 ˚С. Будет облачная погода, без осадков.

В следующие два дня прогнозируется существенное повышение температуры практически по всей территории региона. 5 мая возможно до +20 ˚С.

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