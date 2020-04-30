Синоптик рассказал о погоде в Москве в майские праздники

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в майские праздники.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в майские праздники
  • РИА Новости

«1 мая в Москве ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный, 2—7 м/с. Ночью в городе +1...+3 ˚С», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в Московской области в ночное время будет -1...+4 ˚С. Днём ожидается +12...+14 ˚С в столице, +9...+14 — в регионе.

2 мая прогнозируется солнечная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 3—8 м/с. Ночью в Москве +2...+4 ˚С, по области 0...+5 ˚С. Днём +14...+16 ˚С и +12...+17 ˚С соответственно.

«Начиная с 3 мая и далее ожидается резкое потепление. Природа нас перенесёт практически в июнь месяц по западной периферии антициклона. Облачная с прояснениями погода, кратковременные локальные ливневые дожди, первые весенние грозы», — рассказал Тишковец.

Ночью +7...+12 ˚С, днём +18...+23 ˚С.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

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