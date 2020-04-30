Московский Музей Победы организовал новую онлайн-экскурсию

Столичный Музей Победы организовал онлайн-экскурсию, посвящённую 75-летию со дня водружения Знамени Победы над Рейхстагом в ходе Второй мировой войны.

Как передаёт «Вечерняя Москва», посетителей проведут по трёхмерной историко-художественной панораме «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», по немецкой квартире и площади перед Рейхстагом, а также напомнят о событиях 30 апреля 1945 года.

Зрители увидят, как во время штурма Рейхстага группа разведчиков стремится водрузить Знамя Победы, и узнают, что каждая фигура советского воина — это реальный персонаж.

Отмечается, что онлайн-экскурсия размещена на YouTube-канале Музея Победы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что портал «Узнай Москву» подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой.