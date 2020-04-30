Синоптики заявили о погодном «прыжке» от апреля к концу мая в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней. По её словам, погода готовится к «резкому прыжку от апреля к концу мая».

«1 мая столичный регион будет находиться на периферии антициклона, в ночные часы местами небольшой дождь наиболее вероятен на юге Московской области, днём первого числа погода с переменной облачностью без осадков, ночью будет уже гораздо теплее: +3…+5 °С в Москве, дневная температура в городе +11…+13 °С», — рассказала синоптик.

По её словам, 2 мая ожидается +12…+14 °С, но во второй половине дня прогнозируются небольшие дожди, а вслед за этим начнётся «активная адвекция тёплого воздуха».

«3, 4 и 5 мая температура в дневные часы уже будет порядка +17…+22 °С, в Москве это будет +20…+22 °С. 4 мая и 5 мая возможно развитие грозовой деятельности. Температура воздуха в конце первой пятидневки месяца окажется соответствующей уже концу мая, последней декаде мая. Можно сказать, что погода готовится к резкому прыжку от апреля к концу мая», — заключила метеоролог.

Ранее стало известно, что в Москве в четверг, 30 апреля, ожидается до +11 °С.