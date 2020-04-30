Названы самые популярные фильмы среди россиян в апреле

Сервисы «Работа.ру» и Окко провели опрос, в рамках которого выяснили, какие фильмы стали самыми популярными среди россиян в апреле.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, отечественные «Отель «Белград», «Холоп» и «(НЕ)идеальный мужчина» стали самыми популярными фильмами апреля.

В пятёрку наиболее востребованных фильмов также вошли «Паразиты» и «Джентльмены».

Топ самых популярных сериалов апреля возглавляют «Содержанки», «257 причин, чтобы жить» и «Мир Дикого Запада», также в список вошли «Чернобыль», «Игра престолов» и «Рассказ служанки».

Самым востребованным детским контентом стали анимационные фильмы «Тайная жизнь домашних животных — 2», «Король Лев» и «История игрушек — 4».

Самым популярным жанром кино в условиях самоизоляции стала комедия — этот жанр выбрали 41% респондентов.

В опросе о популярности фильмов и жанров приняли участие 2960 респондентов со всей России.

Как ранее передавал сайт «Москва 24», в столице рассказали об онлайн-форуме российского аудиовизуального контента Key Buyers Event, который пройдёт в конце мая с целью поддержки российских производителей фильмов и сериалов.