В Большом театре оценили перспективы онлайн-программ после снятия режима самоизоляции

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Пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова оценила перспективы онлайн-программ после снятия режима самоизоляции.
В Большом театре оценили перспективы онлайн-программ после снятия режима самоизоляции
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«Я думаю, что в таком объёме, как эти программы существуют сейчас, они существовать не будут. Однако существовали и раньше. Мы проводим прямые трансляции несколько раз в год в кинотеатрах всего мира», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, просмотр «живьём» и на экране компьютера невозможно сравнивать, поскольку театр — искусство, полностью связанное с обменом энергией.

Кроме того, Новикова отметила, что артистам чрезвычайно сложно поддерживать выносливость в режиме самоизоляции.

«Насколько они смогут себя поддерживать в нужной форме, насколько они быстро войдут в нужную форму, зависит от того, сколько продлится карантин», — пояснила пресс-секретарь.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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