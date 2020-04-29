Власти Кубани поздравили Театр драмы со 100-летним юбилеем

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил академический Театр драмы имени Горького со 100-летним юбилеем.
Власти Кубани поздравили Театр драмы со 100-летним юбилеем
  • Краснодарский академический театр драмы им. Горького
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«Ваш театр стал неотъемлемой частью большой истории нашего края. Вместе с Кубанью он пережил тяжёлые военные годы, возрождал своё былое наследие и добивался новых успехов», — заявил глава региона в поздравительной телеграмме.

По его словам, в настоящее время это культурный центр Юга России.

Как отметил Кондратьев, душой театра остаётся коллектив — талантливые мастера своего дела.

Глава региона оценил и стремление театра работать в дистанционном режиме, умение быстро подстраиваться к новым условиям.

«Ваши онлайн-спектакли, прямые эфиры, интернет-экскурсии также востребованы и пользуются не меньшей популярностью», — добавил он.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова в беседе с НТВ оценила ситуацию в российских театрах и музеях на фоне пандемии коронавируса.

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