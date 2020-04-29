В «Мосприроде» прокомментировали ситуацию с животными в московских парках

Специалист ГПБУ «Мосприрода» Константин Ражайский прокомментировал ситуацию с животными, обитающими в вольерах на территории столичных парков.

Как сообщает «Вечерняя Москва», за животными и птицами присматривают специалисты и волонтёры, которые ежедневно дают им свежую воду и угощают любимыми лакомствами.

«Очень необычно в вольерных комплексах в этом году только одно — совсем нет посетителей. Нельзя сказать, чтобы это сильно повлияло на образ жизни обитателей. Например, белкам так даже спокойнее: никто не приносит миндаль, который им строго запрещён. Козы, овцы и куры, напротив, всегда рады гостям и их угощениям. Но сейчас звери в этом не особо нуждаются, ведь специалисты «Мосприроды», несмотря на режим самоизоляции, обеспечивают их всем необходимым», — отметил Константин Ражайский.

Ранее, как сообщало издание kp.ru, сотрудники Государственного Эрмитажа рассказали о жизни музейных котов в период самоизоляции.