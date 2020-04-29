Камиль Ларин рассказал о самоизоляции
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В беседе с НСН он признался, что на карантине занимается творчеством.
«Я начал читать сказки на ночь для маленьких взрослых. Я сам придумываю сценарий сказки. Если сразу удаётся придумать начало, финал и пару шуток, то всё остальное идёт импровизацией — правда, записываю несколько дублей. Мои сказки изначально предполагались для взрослых, но многие мне пишут, что слушают эти сказки со своими детьми от четырёх лет и старше. И очень хорошо, что я не использовал в своей речи никаких нецензурных выражений», — пояснил артист.
Он добавил, что подписчики просят его о продолжении некоторых сказок и он задумывается о выпуске аудиосборника.
Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.