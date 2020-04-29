В Оренбуржье пройдёт онлайн-акция «Читаем детям о войне»

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В Оренбургской области с 1 по 9 мая пройдёт литературно-патриотическая онлайн-акция «Читаем детям о войне».
В Оренбуржье пройдёт онлайн-акция «Читаем детям о войне»
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

Как передаёт RIA56 со ссылкой на региональное Министерство культуры, в рамках акции представители культуры, искусства, СМИ, общественные деятели и ветераны боевых действий прочтут для детей произведения о Великой Отечественной войне.

По словам сотрудников Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки и библиотек муниципальных образований, мероприятие в регионе проходит с 2013 года.

Задача патриотической акции — познакомить юное поколение с лучшими тематическими произведениями.

Акция будет транслироваться на официальном YouTube-канале Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки, а также на страницах организации в соцсетях.

Ранее, как сообщало «Крыминформ» со ссылкой на заместителя главы администрации Ялты Ирину Романец, городские библиотеки Ялты присоединились к онлайн-марафону #75словПобеды.

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