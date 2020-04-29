В Москве рассказали об онлайн-квесте к Международному дню танца

На портале «Узнай Москву» появился новый онлайн-квест «Истории великих танцовщиц», посвящённый Международному дню танца.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы, участники виртуальной игры смогут узнать интересные факты из жизни великих танцовщиц — Анны Павловой, Галины Улановой, Майи Плисецкой и Айседоры Дункан.

Как отметил куратор IT-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл, каждая из героинь нового квеста в совершенстве владела искусством танца, была основоположницей своего стиля.

«В Международный день танца мы предлагаем вспомнить страницы биографий этих выдающихся женщин и места в столице, хранящие память об их жизни и творчестве», — сказал Шакрыл.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», портал «Узнай Москву» подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой.