В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

ГУ МЧС по Москве предупредило об усилении ветра с порывами до 15—20 м/с.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС, в связи с усилением ветра Гидрометцентр объявил в регионе «жёлтый» уровень погодной опасности.

Отмечается, что предупреждение в Москве будет действовать до 02:00 30 апреля, а в Подмосковье — до 17:00 29 апреля.

Граждан призвали оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, а если придётся экстренно выйти, то не приближаться к рекламным щитам, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.

Кроме того, сообщается, что 29 апреля атмосферное давление в столице опустится до 736 мм ртутного столба.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России передавала, что 29 апреля воздух прогреется до +16 °С.