Продюсеры рассказали о создании международного реалити-шоу о жизни во время коронавируса

Продюсеры международного реалити-шоу о жизни во время пандемии коронавируса «Закрытый мир» Армен Оганян и Гарик Рудник рассказали, как создавалась эта программа.

По словам создателей проекта, идея снять реалити-шоу на такую тематику появилась после разговора по видеосвязи в чате из четырёх друзей.

«Гарик долго убеждал меня, что нужно показать людям, какие все разные и как все по-разному проводят изоляцию. Но в полноценную идею этот проект вылился лишь тогда, когда стало понятно, насколько все одинаково переживают изоляцию. На данный момент у нас нет чёткого плана и сценария развития событий, мы несомненно будем вводить новых героев и продолжать показывать старых. Но так как это реалити, то любой из них может просто отказаться снимать дальше», — заявил Оганян.

В настоящее время над программой, помимо непосредственно героев, трудятся шесть человек. Они также находятся в самоизоляции, вся работа ведётся из дома.

«Но, конечно, существует ещё команда из продюсеров ТНТ, Comedy Club Production, PREMIER, которые просто в удивительно короткие сроки сделали всё, чтобы этот проект смог увидеть зритель. Решения принимались молниеносно. Нет времени для больших совещаний, нет времени на долгие обсуждения. Новое телевидение», — отметил Оганян.

Он подчеркнул, что участники шоу покинут проект, когда посчитают, что их история завершена, либо когда в их стране снимут ограничения на передвижение.

«Изначально мы делали этот проект для себя и просто от творческого порыва. У нас не было масштабных ресурсов устраивать кастинги по миру. Поэтому работало сарафанное радио. Герои — наши друзья и друзья друзей, у которых, как нам показалось, есть что рассказать о проживании этого времени», — добавил Рудник.

По мнению продюсеров, зрителям «Закрытого мира» будет интересно «следить за такими же бедолагами и подсматривать за тем, как они решают свои проблемы».

«Так как герои сталкиваются с теми же проблемами по всему миру, есть ощущение, что мы не одни. Вы обязательно найдёте что-то своё в ком-то из ребят, это как раз и поможет не хандрить. Можно заглянуть не в новостные сводки о жизни людей в Тель-Авиве, а погостить у них и наблюдать настоящую жизнь без постановочных кадров и купюр, ведь снимают они всё сами и на обычные телефоны», — объяснил Рудник.

Примечательно, что одна из героинь шоу — девушка из Франции — родила ребёнка во время съёмок проекта.

По мнению Оганяна, чтобы пережить изоляцию, необходимо перестроиться и не падать духом, а также чередовать восприятие новой информации с развлечениями. Рудник полагает, что нужно занять себя: выстроить план на день и передерживаться его. Одним из пунктов плана обязательно должна быть лень.

Реалити-шоу «Закрытый мир» выходит на видеоплатформе PREMIER с 28 апреля.