Спасатели предупредили о заморозках в Волгоградской области
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Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Температура воздуха и на поверхности почвы может составить до -2 °С. Заморозки ожидаются во второй половине ночи и утром в отдельных районах.
Также стало известно, что ночью и днём 29 апреля в Татарстане прогнозируют усиление ветра. Порывы могут составить 15—20 м/с. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.
Кроме того, ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём местами ожидается небольшой дождь.
Ранее спасатели предупредили о заморозках 29 и 30 апреля в Краснодарском крае.