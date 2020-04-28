Спасатели предупредили о заморозках в Волгоградской области

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Спасатели предупредили о заморозках в среду, 29 апреля, в Волгоградской области.
Спасатели предупредили о заморозках в Волгоградской области
  • Pixabay

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Температура воздуха и на поверхности почвы может составить до -2 °С. Заморозки ожидаются во второй половине ночи и утром в отдельных районах.

Также стало известно, что ночью и днём 29 апреля в Татарстане прогнозируют усиление ветра. Порывы могут составить 15—20 м/с. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Кроме того, ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём местами ожидается небольшой дождь.

Ранее спасатели предупредили о заморозках 29 и 30 апреля в Краснодарском крае.

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