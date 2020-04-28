Вячеслав Петкун рассказал о режиме самоизоляции

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Лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун рассказал, чем занимается во время самоизоляции.
Вячеслав Петкун рассказал о режиме самоизоляции
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

В беседе с НСН он признался, что в самоизоляции почувствовал одиночество, несмотря на то что находится с семьёй.

По словам музыканта, по вечерам он вместе с близкими играет в футбол или читает книги.

«На карантине мы записали песню «Уехал автобус» и уже заканчиваем ещё одну. Записывать песни на расстоянии нам несложно, я бы даже сказал, удобно. Что касается концертов, онлайнов, у нас их ещё не было», — поделился Петкун.

Ранее актёр Юрий Стоянов беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.

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