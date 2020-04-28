Лидер «Animal ДжаZ» рассказал о самоизоляции

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Музыкант, вокалист рок-группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий рассказал, как проводит время на самоизоляции.
Лидер «Animal ДжаZ» рассказал о самоизоляции
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В беседе с НСН он отметил, что на карантине смотрит сериалы, читает книги и сочиняет новые песни.

«Чем заняться на карантине? Ну, например, погладить кота. А кот любит гладить кактус! Он у меня классный. У меня две гитары, пишу песни для будущих альбомов. Смотрю сериалы, посмотрел наконец «Нового Папу» — классный сериал! Успел прочитать книгу Марка Солонина «22 июня. Окончательный диагноз» о том, как на самом деле, в реальности начиналась Великая Отечественная война. Потрясающая книга, всем её рекомендую», — заявил Александр Красовицкий.

Музыкант также признался, что по натуре домосед, для него «карантин» — обычное состояние между гастролями и съёмками.

Ранее Лайма Вайкуле в беседе с радио Sputnik призналась, что в связи с режимом самоизоляции темп жизни остановился в одно мгновение. 

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