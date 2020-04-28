В Оренбурге подвели итоги поэтического онлайн-турнира «Стихоборье»

В Оренбурге прошёл второй поэтический онлайн-турнир «Стихоборье».

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областной Дом литераторов.

Жюри, в состав которого вошли поэтесса Диана Кан, писатель и культуролог Елена Тарасенко, а также драматург и прозаик Антон Горынин, признало лучшей Наталью Воропаеву.

Победителем открытого читательского голосования в социальной сети «ВКонтакте» стала поэт Анжелика Гарина.

Также члены жюри решили отметить Викторию Каланчину за стихотворение, посвящённое роману Фёдора Достоевского «Идиот».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 700 школьников приняли участие в поэтическом онлайн-проекте Мосгорпарка, посвящённом 75-летию Победы и Году памяти и славы в России.