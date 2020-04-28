Горный курорт «Роза Хутор» запустил трансляции уроков рисования

Горный курорт «Роза Хутор» начал транслировать в соцсетях уроки художников арт-студии «Цветные Горы».

Как передаёт портал «Юга.ру», студия проводит мастер-классы по рисованию для взрослых и детей на протяжении пяти лет.

«Зимой лыжники и сноубордисты после катания приходят к нам, чтобы приятно провести время. Летом мы проводим пленэры в горах, рисуем на открытом воздухе. Во время карантина мы решили поддержать наших подписчиков и показать, что благодаря рисованию можно не только создавать картины, но и сохранять спокойствие», — отметила основатель студии «Цветные Горы» Марина Косинова.

Она добавила, что в рамках трансляций пользователи смогут научиться рисовать природу, горы и людей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пригласил желающих к участию в бесплатных мастер-классах по акварели в социальных сетях.