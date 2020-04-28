В Москве рассказали о виртуальной выставке по территории ВДНХ

ВДНХ подготовила серию снимков закрытой территории выставки.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, 15 уникальных фотографий, снятых в том числе с квадрокоптера, и обзорное видео доступны на официальном сайте выставки.

«Сейчас выставка закрыта для посещения, но наши подписчики в социальных сетях регулярно пишут, что скучают по ВДНХ и хотели бы увидеть, как выглядят аллеи главной выставки страны без посетителей. Поэтому мы подготовили обзорное видео и уникальную подборку панорамных фотографий», — отметили в пресс-службе ВДНХ.

Отмечается, что территорию ВДНХ ежедневно убирают, специалисты ухаживают за деревьями, клумбами и газонами.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Белая дача Чехова в Ялте предоставила возможность посетителям виртуальных выставок рассмотреть экспонаты в 3D-формате.