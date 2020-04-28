В Москве рассказали о проекте «Парковый стихоговоритель: дети о Победе»
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, стихи Роберта Рождественского, Константина Симонова, Александра Твардовского, Ивана Ващенко и других поэтов военного времени в исполнении детей ежедневно публикуются на страницах организации в социальных сетях Instagram, Facebook и «ВКонтакте».
Отмечается, что работы участников проекта будут принимать до 6 мая.
«Найти их можно в социальных сетях Мосгорпарка по хештегу #парковыйстихоговоритель. Мы выражаем благодарность всем участникам и надеемся, что наш проект поможет юным москвичам сохранить в сердцах память о великом подвиге их прадедов», — заявила директор ГКУ «Объединённая дирекция Мосгорпарк» Виктория Хабалонова.
Финальный выпуск онлайн-проекта будет опубликован на интернет-площадках Мосгорпарка 9 мая.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги конкурса школьных сочинений, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.