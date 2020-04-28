В Москве рассказали о проекте «Парковый стихоговоритель: дети о Победе»

Короткая ссылка
Более 700 школьников приняли участие в поэтическом онлайн-проекте Мосгорпарка, посвящённом 75-летию Победы и Году памяти и славы в России.
В Москве рассказали о проекте «Парковый стихоговоритель: дети о Победе»
  • © mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, стихи Роберта Рождественского, Константина Симонова, Александра Твардовского, Ивана Ващенко и других поэтов военного времени в исполнении детей ежедневно публикуются на страницах организации в социальных сетях Instagram, Facebook и «ВКонтакте».

Отмечается, что работы участников проекта будут принимать до 6 мая.

«Найти их можно в социальных сетях Мосгорпарка по хештегу #парковыйстихоговоритель. Мы выражаем благодарность всем участникам и надеемся, что наш проект поможет юным москвичам сохранить в сердцах память о великом подвиге их прадедов», — заявила директор ГКУ «Объединённая дирекция Мосгорпарк» Виктория Хабалонова.

Финальный выпуск онлайн-проекта будет опубликован на интернет-площадках Мосгорпарка 9 мая.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги конкурса школьных сочинений, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить