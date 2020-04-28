У Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,1

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в Тихом океане вблизи Командорских островов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр находился в Тихом океане на глубине около 34 км в 96 км западнее села Никольское Алеутского района (остров Беринга, Командорские острова) и в 160 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск, расположенного на восточном побережье Камчатки.

Согласно данным краевого главка МЧС, землетрясение в населённых пунктах региона не ощущалось.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.