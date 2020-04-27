Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Самарской области
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info. Днём температура воздуха составит +15 °С, ночью — +5...+10 °С.
В среду, 29 апреля, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер утихнет до 6—11 м/с, температура воздуха останется прежней.
«В предстоящие сутки пройдут дожди от небольших до умеренных, днём возможны грозы, порывистый ветер. В среду дожди прекратятся, но к концу недели вновь вернутся вместе с порывистым ветром», — заявили в Приволжском УГМС.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.