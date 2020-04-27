Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Самарской области

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области. Во вторник, 28 апреля, ожидается пасмурная погода, дождь с грозой. Порывы ветра могут усилиться до 20 м/с.

РИА Новости