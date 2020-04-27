Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на текущей неделе, в том числе в первые дни мая.

«27 апреля по территории столичного региона пройдёт атмосферный фронт. Местами он вызовет небольшие дожди, и температура будет чуть выше +10 °С. 28 марта над регионом вслед за фронтом расположится небольшой антициклон. При переменной облачности без существенных осадков ночь будет холодная, ожидается 0…+2 °С, днём +11 °С», — сказал он.

По словам синоптика, среду и четверг (29 и 30 апреля) столичный регион проведёт под влиянием циклона, который будет смещаться с северо-запада.

«Погода будет облачая с прояснениями, пройдут дожди, усилится ветер. В среду ночью +3…+5 °С, днём +11…+13 °С. В четверг чуть прохладнее, +1…+3 °С ночью и +9…+11 °С днём», — добавил он.

Как рассказал специалист, в ночь на 1 мая по территории столичного региона пройдёт холодный атмосферный фронт с короткими дождями.

«Ночью температура опустится до +2…+4 °С, в дневные часы фронт будет уходить на восток, погода будет облачная и температура не выше +7…+9 °С. Не жарко будет и 2 мая: ночью +2…+4 °С, днём +7…+10 °С. В воскресенье нас ждёт очередной атмосферный фронт, днём ожидается +14…+16 °С», — заключил Леус.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве в понедельник, 27 апреля, ожидается до +11 °С.