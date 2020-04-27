Эксперт оценил данные синоптиков о рекордной жаре в 2020 году

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Генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин прокомментировал данные Гидрометцентра о том, что 2020 год может стать одним из самых жарких в истории метеонаблюдений.
Эксперт оценил данные синоптиков о рекордной жаре в 2020 году
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По его словам, эти данные свидетельствуют о глобальном потеплении и устойчивом увеличении содержания парниковых газов в атмосфере.

«Мы переживаем глобальное потепление. И даже сейчас, несмотря на пандемию, многие предприятия работают, выбросы в атмосферу всё равно происходят, а значит, концентрация парниковых газов в атмосфере растёт — растёт и температура», — пояснил специалист в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, если тенденция продолжится, то у этого года есть все шансы побить рекорды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешний год может войти в пятёрку самых жарких.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News также оценил перспективы погодных аномалий.

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