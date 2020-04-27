Библиотеки Ялты присоединились к онлайн-марафону #75словПобеды

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Заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец заявила, что городские библиотеки присоединились к онлайн-марафону #75словПобеды.
Библиотеки Ялты присоединились к онлайн-марафону #75словПобеды
  • © Алексей Сухоруко
  • РИА Новости

«25 апреля в 16.00 по московскому времени на официальной площадке «Библионочи» известные актёры, писатели, деятели культуры и спорта начали читать строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времён Великой Отечественной войны, запустив тем самым вместе с библиотекарями всей страны онлайн-марафон #75словПобеды, и передали в эфире эстафету зрителям», — приводит «Крыминформ» слова замглавы администрации Ялты.

Ирина Романец отметила, что библиотеки Ялтинской централизованной библиотечной системы также присоединились к этой социально-культурной акции и будут публиковать виртуальные выставки, онлайн-обзоры, презентации, электронные викторины, а также аудиозаписи стихотворений известных поэтов о войне.

Она подчеркнула, что присоединиться к онлайн-марафону может каждый.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что всероссийская акция «Библионочь» в этом году пройдёт в формате онлайн-марафона на тему победы в Великой Отечественной войне.

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