Эксперт оценил возможность повторения жаркого лета 2010 года

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Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв оценил возможность повторения жаркого лета 2010 года.
Эксперт оценил возможность повторения жаркого лета 2010 года
  • Pixabay

«Возможно повторение лета 2010-го, безусловно. Но никто не говорит, что это обязательно. Такие прогнозы и в прошлом году звучали, такое существует, поскольку всевозможные гидрометеорологически опасные явления, к которым, в частности, относятся волны тепла, жара, по статистике, учащаются со временем», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, вероятность наступления такого лета в 2020 году вполне реальна.

Как отметил Киселёв, 2019 год был вторым самым тёплым в истории (первым стал 2016-й).

Эксперт также напомнил, что жара сказывается на самочувствии людей и увеличивает вероятность пожаров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешний год может войти в пятёрку самых жарких.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

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