Капелла Петербурга покажет «Симфонические танцы» Рахманинова онлайн

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Капелла Санкт-Петербурга присоединится к онлайн-проекту Stay Home with Russian Seasons.
Капелла Петербурга покажет «Симфонические танцы» Рахманинова онлайн
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Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу организации, 27 апреля в 20:00 на сайте «Русские сезоны» можно будет увидеть «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

В рамках трансляции будет демонстрироваться запись концерта от 25 января 2020 года. Дирижёр — народный артист России Александр Чернушенко.

Ранее, как сообщала газета «Известия», на портале mos.ru запустили проект «Культурная Москва онлайн», который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города.

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