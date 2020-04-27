Капелла Петербурга покажет «Симфонические танцы» Рахманинова онлайн

Капелла Санкт-Петербурга присоединится к онлайн-проекту Stay Home with Russian Seasons.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу организации, 27 апреля в 20:00 на сайте «Русские сезоны» можно будет увидеть «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

В рамках трансляции будет демонстрироваться запись концерта от 25 января 2020 года. Дирижёр — народный артист России Александр Чернушенко.

Ранее, как сообщала газета «Известия», на портале mos.ru запустили проект «Культурная Москва онлайн», который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города.