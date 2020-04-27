Хоровая капелла Удмуртии присоединилась к акции «Наш День Победы»
- © Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртской Республики, часть композиции Давида Тухманова и Владимира Харитонова капелла исполнила на удмуртском языке.
Отмечается, что съёмки клипа прошли ещё до введения режима самоизоляции. На кадрах запечатлены символы памяти и трудового вклада региона.
Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», ученики школ искусств, студенты, члены молодёжных и ветеранских организаций Удмуртии могут стать участниками проекта «Открытки Победы».