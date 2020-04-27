В Москве рассказали об онлайн-форуме в поддержку российского кино

В Москве рассказали об онлайн-форуме российского аудиовизуального контента Key Buyers Event, который пройдёт в конце мая с целью поддержать российских производителей фильмов и сериалов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, цель форума — поддержка российских производителей фильмов и сериалов.

По её словам, проект важен в условиях пандемии, когда закрываются международные кинорынки, а помощь производителям становится необходимой.

«Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнёров. Либо отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе», — приводит портал мэра и правительства Москвы слова Сергуниной.

Отмечается, что онлайн-показы, презентации проектов и переговоры будут проходить на специальной цифровой платформе.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области запустили онлайн-марафон «Великое Отечественное кино», посвящённый Дню Победы.