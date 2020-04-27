Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»

Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.

«Пожалуй, выступление, когда я пел песню I Feel Good, было самым сложным. Сложным именно физически, потому что в костюме жарко, в маске практически нечем дышать и почти ничего не видно. Это был единственный номер, где я активно двигался и танцевал, мне гриву Льва зафиксировали с двойной силой, потому что во время танцев она сильно болталась, меня всего перетянули толстыми креплениями, и дышать было тяжелее обычного», — объяснил Цой RT.

По словам музыканта, он тогда очень сильно вспотел. Уже во время разговора с жюри у Цоя закружилась голова, он думал, что упадёт в обморок. После номера артисту потребовалось около десяти минут, чтобы прийти в себя.

«В целом проект непростой. Нельзя сказать, что мы с лёгкостью выступали, потому что в каждом номере были свои нюансы, свои сложности, но тем и интереснее было», — добавил певец.

Цой отметил, что у него несколько любимых номеров.

«Наверное, первое моё любимое выступление — это «Позови меня с собой». Когда мне поступило предложение от музыкальных продюсеров исполнить эту песню именно в такой аранжировке, я сразу же согласился. Песня получилась невероятно крутой, это видно и по реакции жюри, и по реакции зрителей», — рассказал он.

Второе любимое выступление артиста — финальное, поскольку ему удалось исполнить сложную композицию Feeling Good. Также Анатолию Цою было важно спеть песню «Нелюбимая», поскольку исполнявший её Батырхан Шукенов сыграл огромную роль в жизни музыканта.

«А так как Батырхан — герой и легенда в Казахстане, это некая дань моей родине. Поэтому именно эта песня прозвучала последней в моем исполнении на шоу», — подчеркнул артист.

Музыкант рассказал, что из других конкурсантов ему больше всего понравился Олень.

«Конечно, это Олень, потому что я уже после первого выступления догадался, что это Лариса Александровна Долина. Каждое её выступление было на высшем уровне. Очень люблю эту артистку и уважаю её талант. То, что она делала на проекте, мне кажется, было в первую очередь ей самой интересно: открывать новую себя, исполнять песни, которые она раньше никогда не пела. Это было мегакруто, и в душе я болел именно за неё», — заключил Цой.

Финал шоу «Маска» был показан в эфире НТВ 26 апреля. В последнем выпуске победителю конкуренцию составили Лариса Долина, Анна Плетнёва и Карина Кокс.