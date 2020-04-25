Со дня рождения Геннадия Карновича-Валуа исполнилось 100 лет

В субботу, 25 апреля, исполняется 100 лет со дня рождения советского актёра театра и кино, заслуженного артиста РСФСР Геннадия Карновича-Валуа.

Как отмечается на сайте-посвящении Геннадию Карновичу-Валуа, начало актёрской династии из трёх поколений заложил дед артиста — Сергей Валерианович Карнович, который выступал под псевдонимом Валуа. В начале XX века он был известным актёром Александринского театра. Отец Геннадия Карновича-Валуа, Сергей Сергеевич, более 50 лет служил в Большом драматическом театре.

Геннадий Сергеевич родился 25 апреля 1920 года. В 1942 году он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. С 1945 по 1964 год Карнович-Валуа служил в Московском театре имени Ленинского комсомола, где работал с такими режиссёрами, как Иван Берсенев, Софья Гиацинтова, Борис Толмазов.

В 1964 году, после прихода в «Ленком» Анатолия Эфроса, Карнович-Валуа перешёл в Малый театр. Там исполнил роли Ляпкина-Тяпкина в «Ревизоре» в постановке Юрия Соломина и Евгения Весника, полковника Малинина в постановке Петра Фоменко «Любовь Яровая», лорда Ормонда в спектакле «Человек, который смеётся» и другие.

Большинству телезрителей Карнович-Валуа запомнился по роли прораба Токмакова в ленте Александра Зархи «Высота». В фильмографии актёра немало известных лент — «Адъютант его превосходительства» Евгения Ташкова, «Нейтральные воды» Владимира Беренштейна, «За тех, кто в море» Александра Файнциммера, «Телеграмма» Ролана Быкова, «Тихий Дон» Сергея Бондарчука и другие.