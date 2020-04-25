Синоптик рассказал о погоде в начале мая в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с РИА Новости о погоде в начале мая в Москве.
Синоптик рассказал о погоде в начале мая в Москве
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«Перспективы на первомайские праздники довольно туманны», — отметил Тишковец.

Он сообщил, что, «предварительно, 1 мая скользнёт тёплый атмосферный фронт, открывая дорогу и Атлантике, и надежде на возвращение температурного фона, который сейчас по итогам месяца на 1,5 °С ниже нормы, хотя бы в климатическое русло».

По его словам, 1 мая ночью будет +1...+6 °С, днём — +11...+16 °С, 2, 3 и 4 мая температура начнёт расти, но синоптики строят разные прогностические модели, которые сильно расходятся в этих оценках.

«Одни показывают, что столбики термометров будут строго соответствовать норме — то есть прогнозируется довольно умеренное тепло и примерно +12...+17 °С, но есть и более позитивные прогнозы — до +15...+20 °С и даже чуть выше. То есть возникает «эффект бабочки», когда изначально заложенные условия для расчёта прогноза могут содержать погрешности и ошибки, имеющие тенденции расти в течение периода прогнозов из-за неустойчивости атмосферных процессов. Отсюда такие расхождения», — заявил синоптик.

Ранее Тишковец заявлял в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.

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