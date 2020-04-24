В Москве учредили премию имени Чуковского

Короткая ссылка
Правительство Москвы учредило премию имени Корнея Чуков­ского в области детской литературы.
В Москве учредили премию имени Чуковского
  • © mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, соответствующее постановление подписал глава столицы Сергей Собянин.

Победителя в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» будут выбирать по результатам открытого голосования на портале «Активный гражданин».

Предполагается, что премия станет эффективным инструментом поддержки современных детских писателей и будет способствовать повышению интереса к чтению у детей и подростков.

Приём заявок на соискание премии планируется открыть в конце июня, подведение итогов и награждение победителей состоятся в ноябре 2020 года.

Ранее «Известия» сообщали, что на портале mos.ru запустили проект «Культурная Москва онлайн», который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить