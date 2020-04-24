В Москве учредили премию имени Чуковского

Правительство Москвы учредило премию имени Корнея Чуков­ского в области детской литературы.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, соответствующее постановление подписал глава столицы Сергей Собянин.

Победителя в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» будут выбирать по результатам открытого голосования на портале «Активный гражданин».

Предполагается, что премия станет эффективным инструментом поддержки современных детских писателей и будет способствовать повышению интереса к чтению у детей и подростков.

Приём заявок на соискание премии планируется открыть в конце июня, подведение итогов и награждение победителей состоятся в ноябре 2020 года.

Ранее «Известия» сообщали, что на портале mos.ru запустили проект «Культурная Москва онлайн», который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города.