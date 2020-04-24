В Петербурге пройдёт онлайн-выставка «Ленинградский «Боевой карандаш»

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда откроется онлайн-выставка «Ленинградский «Боевой карандаш».

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре, в экспозиции будет представлено более 100 зарисовок времён Великой Отечественной войны с описанием истории их создания.

Как отметили в пресс-службе, «Боевой карандаш» был периодическим печатным органом Ленинградского Союза художников, рассказывавшим о героизме жителей блокадного города.

Первый лист был создан в стенах Союза художников в декабре 1940 года и выпущен в количестве 100 экземпляров.

«Второе рождение «Боевого карандаша» состоялось в первые дни Великой Отечественной войны. Первый номер «Боевого карандаша» «Фашизм — враг человечества! Смерть фашизму!» вышел 28 июня 1941 года», — уточнили в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.