Синоптики предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Оренбургской области

Синоптики рассказали о погоде в Оренбургской области. В частности, в ближайшие сутки, 24 апреля, в некоторых районах ожидается усиление ветра.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные Приволжского УГМС.

Ночью возможна облачность с прояснениями. Скорость западного ветра составит 5—10 м/с, на западе — до 11—16 м/с.

Температура воздуха -4…+1 ˚С.

Днём сохранится облачная с прояснениями погода. Скорость западного ветра составит 9—14 м/с. В центральных и восточных районах порывы могут достигать 17—22 м/с.

Воздух прогреется до +6…+11 ˚С.

17 апреля портал «Юга.ру» сообщал, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о возможных последствиях сильного ветра.