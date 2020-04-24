Синоптики предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Оренбургской области

Короткая ссылка
Синоптики рассказали о погоде в Оренбургской области. В частности, в ближайшие сутки, 24 апреля, в некоторых районах ожидается усиление ветра.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные Приволжского УГМС.

Ночью возможна облачность с прояснениями. Скорость западного ветра составит 5—10 м/с, на западе — до 11—16 м/с.

Температура воздуха -4…+1 ˚С.

Днём сохранится облачная с прояснениями погода. Скорость западного ветра составит 9—14 м/с. В центральных и восточных районах порывы могут достигать 17—22 м/с.

Воздух прогреется до +6…+11 ˚С.

17 апреля портал «Юга.ру» сообщал, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о возможных последствиях сильного ветра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить