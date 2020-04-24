Синоптики предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Оренбургской области
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные Приволжского УГМС.
Ночью возможна облачность с прояснениями. Скорость западного ветра составит 5—10 м/с, на западе — до 11—16 м/с.
Температура воздуха -4…+1 ˚С.
Днём сохранится облачная с прояснениями погода. Скорость западного ветра составит 9—14 м/с. В центральных и восточных районах порывы могут достигать 17—22 м/с.
Воздух прогреется до +6…+11 ˚С.
17 апреля портал «Юга.ру» сообщал, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о возможных последствиях сильного ветра.