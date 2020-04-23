Мариинский театр покажет серию концертов ко дню рождения Прокофьева

Короткая ссылка
В честь дня рождения Сергея Прокофьева Мариинский театр запускает серию трансляций концертов.
Мариинский театр покажет серию концертов ко дню рождения Прокофьева
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как пишет «Петербургский дневник», первой трансляцией станет запись концерта, который прошёл в честь юбилея композитора в 2016 году. Её можно будет посмотреть на сайте mariinsky.tv.

В программу концерта вошли Первая и Вторая симфонии, Первый скрипичный и Первый фортепианный концерты. Дирижировал оркестром Мариинского театра Валерий Гергиев. 

«Видео будет доступно в течение суток после начала показа. Следите за обновлениями: мы продолжим делиться записями под знаком «Прокофьев 125», — отметили в театре. 

Ранее, как сообщала газета «Известия», на портале mos.ru запустили проект «Культурная Москва онлайн», который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить