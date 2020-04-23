Мариинский театр покажет серию концертов ко дню рождения Прокофьева

В честь дня рождения Сергея Прокофьева Мариинский театр запускает серию трансляций концертов.

Как пишет «Петербургский дневник», первой трансляцией станет запись концерта, который прошёл в честь юбилея композитора в 2016 году. Её можно будет посмотреть на сайте mariinsky.tv.

В программу концерта вошли Первая и Вторая симфонии, Первый скрипичный и Первый фортепианный концерты. Дирижировал оркестром Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Видео будет доступно в течение суток после начала показа. Следите за обновлениями: мы продолжим делиться записями под знаком «Прокофьев 125», — отметили в театре.

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