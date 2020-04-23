Спасатели предупредили о заморозках в Крыму до -3 °С
- РИА Новости
«Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение ведомства.
В связи с похолоданием в ночное время спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности: не отапливать жильё газовыми плитами, не перегружать сети электрических приборов и следить за их исправностью.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о штормовом ветре 23 апреля в Тюменской области.