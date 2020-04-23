Спасатели предупредили о заморозках в Крыму до -3 °С

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Крымский главк МЧС предупредил, что в пятницу и субботу в степном и предгорном Крыму ожидаются заморозки до -3 °С.
Спасатели предупредили о заморозках в Крыму до -3 °С
  • РИА Новости

«Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение ведомства.

В связи с похолоданием в ночное время спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности: не отапливать жильё газовыми плитами, не перегружать сети электрических приборов и следить за их исправностью.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о штормовом ветре 23 апреля в Тюменской области.

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